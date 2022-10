Sanpellegrino e la carenza di Co2, contratto di solidarietà di 6 mesi per 306 addetti

Come anticipato dal nostro giornale, la solidarietà per la Sanpellegrino si è materializzata , causa le reiterate carenze di rifornimento legate alla CO2 , ma i numeri in questione, il periodo richiesto per l’ammortizzatore e il numero dei dipendenti coinvolti a Ruspino, sono meno pesanti rispetto alle previsioni. Si pensava infatti che potesse esserci un provvedimento di un anno o poco meno, coinvolgendo, a rotazione tutto l’organico, dopo che le avvisaglie si erano già avvertite con lo stop totale di due giorni del sito, il 15 e 16 settembre, per gli stessi motivi.