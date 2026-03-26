Scalo di Orio, chiuso il 2025 con 17 milioni di passeggeri: si colloca al terzo posto tra gli aeroporti italiani

Sacbo, gestore dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, ha chiuso il 2025 con quasi 17 milioni di passeggeri, al di sopra delle stime del gruppo. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il traffico merci è cresciuto del 6,8% a 24.531 tonnellate. Dati che pongono l’aeroporto di Bergamo al terzo posto dopo gli scali di Fiumicino (Roma) e Malpensa (Varese)