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Economia / Hinterland Giovedì 26 Marzo 2026

Scalo di Orio, chiuso il 2025 con 17 milioni di passeggeri: si colloca al terzo posto tra gli aeroporti italiani

IL BILANCIO. Sacbo, gestore dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, ha chiuso il 2025 con quasi 17 milioni di passeggeri, al di sopra delle stime del gruppo. Sanga: «Confermata la propria capacità di adempiere agli impegni assunti, nel rispetto del Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030».

Scalo di Orio, chiuso il 2025 con 17 milioni di passeggeri: si colloca al terzo posto tra gli aeroporti italiani

Sacbo, gestore dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, ha chiuso il 2025 con quasi 17 milioni di passeggeri, al di sopra delle stime del gruppo. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il traffico merci è cresciuto del 6,8% a 24.531 tonnellate. Dati che pongono l’aeroporto di Bergamo al terzo posto dopo gli scali di Fiumicino (Roma) e Malpensa (Varese)

Scalo di Orio, chiuso il 2025 con 17 milioni di passeggeri: si colloca al terzo posto tra gli aeroporti italiani
Giovanni Sanga, presidente Sacbo

e al 41esimo posto in Europa.

Secondo il presidente Giovanni Sanga il gruppo «ha confermato la propria capacità di adempiere agli impegni assunti, nel rispetto del Piano di sviluppo aeroportuale 2030, portando a termine nei tempi previsti opere essenziali per garantire capacità e standard operativi elevati con il concorso delle tecnologie più avanzate».

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