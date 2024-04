Sciopero dei settori privati l’11 aprile. Interessati in 340mila in Bergamasca

Lo sciopero dei settori privati , indetto a livello nazionale, durerà 4 ore mentre il comparto delle costruzioni si asterrà dal lavoro tutta la giornata . A Bergamo si terrà un presidio di fronte alla Prefettura di via Tasso a partire dalle 14.30 per chiedere maggior sicurezza sui luoghi di lavoro, anche rafforzando le attività di vigilanza e prevenzione.

Cgil e Uil: più sicurezza sul lavoro

«Bisogna prendere in considerazione interventi correttivi e migliorativi attraverso una riforma fiscale»

opportuno che vengano presi in considerazione interventi correttivi e migliorativi per una riforma fiscale che individui le risorse necessarie all’interno delle importanti rendite finanziarie, senza ricorrere a tagli significativi per i lavoratori dipendenti e pensionati. Questa politica, - aggiunge, -dovrebbe puntare alla valorizzazione della maternità, a tutele e garanzie economiche, garantendo politiche fiscali per consentire un equo sostentamento dei figli». «I lavoratori dipendenti e pensionati - scrivono le due sigle sindacali, - pagano oltre il 90% del gettito Irpef, mentre intere categorie economiche continuano a non pagare fino al 70% delle imposte dovute. L’evasione complessiva continua ad essere pari a 90 miliardi all’anno».