Scoprire la filiera delle uova: Cascina Italia apre le porte dell’azienda di Spirano

Cascina Italia, azienda di punta del Gruppo Moretti che quest’anno festeggia il traguardo dei 100 anni dalla fondazione, apre le porte dei propri reparti produttivi per far scoprire la filiera e la storia di ogni uovo. L’invito è per sabato 19 novembre dalle 9 alle 13 ed è rivolto a tutti coloro che sono incuriositi dal sapere cosa c’è dietro l’uovo che arriva sulla propria tavola. I responsabili di reparto e alcuni dipendenti guideranno le persone all’interno dell’azienda per mostrare i vari processi produttivi.