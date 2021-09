Scuola per formare specialisti nei lavori stradali: ci pensa Sangalli a Mapello

Due corsi al via nel gennaio 2022 a Mapello per 15 partecipanti L’iniziativa si aggiunge a quelle di altre aziende alla ricerca di personale

Partiranno a gennaio 2022 due corsi di alta formazione gratuiti per chi vuole costruire la propria carriera in ambito stradale-edilizio. L’idea di questa «School» di settore è venuta a Sangalli spa, realtà imprenditoriale fondata del 1979 e specializzata nella realizzazione di lavori stradali, produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi, urbanizzazioni e sviluppo di infrastrutture. Si propone di essere una vera e propria scuola post-diploma o post-laurea per chi desidera intraprendere una carriera nell’ambiente. I corsi si svolgeranno a Mapello, avranno una durata di 5 settimane, un monte orario di 110 ore ciascuno e ospiteranno al massimo 15 partecipanti, e rispondono a un problema comune a tanti ambiti e diversi settori: trovare personale qualificato.

Il titolare Marco Sangalli spiega che «i due corsi prevedono un esame finale per verificare l’apprendimento delle tematiche analizzate e il conseguente rilascio di un attestato di partecipazione. A coloro che si saranno distinti per capacità, impegno e interesse verrà offerta la possibilità di entrare a far parte del team dell’azienda».