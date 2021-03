Sematic, c’è l’accordo su incentivi e cassa integrazione

Giovedì 18 marzo l’intesa sarà illustrata ai lavoratori in assemblea e potrebbe essere sottoposta al voto venerdì 19.

La lettera è indirizzata alla direzione aziendale della Sematic e questa volta nell’oggetto è indicata una semplice «richiesta d’assemblea retribuita». Prevista per giovedì mattina 18 marzo (dalle 8 alle 9) nel piazzale dell’azienda per illustrare l’ipotesi di accordo raggiunta ieri tra le parti. Se poi i lavoratori volessero prendersi un po’ di tempo per riflettere sui contenuti dell’intesa, domani potrebbe essere indetto un referendum.

Fatto sta che la vicenda della Sematic di Osio Sotto - con la quadra trovata - sembra essere arrivata al suo epilogo. Un epilogo che nessuno avrebbe mai auspicato, tantomeno i 185 dipendenti, che non possono più contare su un posto di lavoro.