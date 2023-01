Siad guarda agli Usa: nel 2022 fatturato aumentato del 37%

I conti che tornano, il fatturato 2022 supera l’asticella del miliardo (1.048 milioni le ultime stime). Il profilo internazionale destinato ad aumentare con il potenziamento della presenza negli Stati Uniti.Il business legato al settore energetico in crescita con Siad già oggi unico gruppo industriale italiano a possedere tutte le tecnologie della filiera del biometano grazie all’acquisizione, nel 2021, della 2Lng dal gruppo Holdim. Inizio anno positivo per la multinazionale orobica del gas, 18 sedi nel mondo, 2.200 dipendenti, 600 dei quali in Bergamasca suddivisi tra il quartier generale di via san Bernardino e gli stabilimenti di Osio Sopra, Curno e Verdellino, decisa a giocare un ruolo di protagonista anche sul fronte della transizione energetica grazie alle competenze, frutto di investimenti costanti negli anni in ricerca e sviluppo cui viene destinato il 3% del fatturato ogni anno.