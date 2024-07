Sono 184 le posizioni aperte nei centri per l’impiego della Bergamasca

La Provincia di Bergamo ha diffuso l’elenco delle offerte di lavoro nei Centri per l’impiego, aggiornato a lunedì 15 luglio. Sono 184 le offerte disponibili nei dieci uffici pubblici di Treviglio, Romano, Bergamo, Clusone, Grumello del Monte, Albino, Trescore, Lovere, Ponte San Pietro e Zogno .

Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, è necessario inviare una mail al centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura scaricabile online e il proprio curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo della professione a cui si è interessati.