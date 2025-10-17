Burger button
Economia / Bergamo Città
Venerdì 17 Ottobre 2025

Spike, il cane robot che affianca la Polizia locale nella sicurezza urbana

IL PROGETTO. È stato presentato a Bergamo in occasione della quarta edizione del Forum della Polizia locale, la manifestazione dedicata alla sicurezza e al mondo delle polizie locali.

È stato presentato a Bergamo in occasione della quarta edizione del Forum della Polizia locale, la manifestazione dedicata alla sicurezza e al mondo delle polizie locali, il cane robot Spike, un dispositivo innovativo, presentato dall’azienda Drone Master di Cene, in grado di ricercare esplosivi e effettuare analisi ambientali, garantendo un livello di protezione senza precedenti all’evento.

Spike è un cane a tutti gli effetti, con tanto di naso elettronico, udito e capacità di parola, dotato di una serie di sensori avanzati e di un software intelligente che gli permette di muoversi autonomamente e di individuare la presenza di esplosivi. Il fulcro del sistema risiede nella testa rotante, che integra uno scanner laser. Questo emette impulsi e calcola il tempo di ritorno per determinare la distanza dagli oggetti circostanti, creando così una mappa virtuale 3D dell’ambiente. Spike rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica possa essere impiegata al servizio della sicurezza e della protezione.

