Stato di agitazione in 6 Rsa, i sindacati: «La gestione in appalto crea problemi»

Le organizzazioni sindacali territoriali di Cisl Fp, Fisascat Cisl, Fp Cgil e Uil Fpl hanno indetto uno stato di agitazione provinciale per le Rsa gestite dalla Società Cooperativa Sociale Universiis di Udine . Sono coinvolte le Rsa di Cividate al Piano, Seriate, Gorlago, Dalmine, Brembate di Sopra e Predore .

Sotto accusa la riorganizzazione aziendale

La Cooperativa Universiis ha messo in atto un piano di riorganizzazione aziendale interna che ha visto applicata la riduzione di ore lavorative, che si traducono in minore assistenza e cura dei residenti affidati alle loro cure, senza rivedere i piani e i carichi di lavoro del personale interessato alla riduzione: quindi con meno personale in servizio presente sui turni.