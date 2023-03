Superbonus, caos caldaie: a rischio un contratto su tre

Un sistema produttivo in crisi, che con gli sconti in fattura e la cessione dei crediti aveva trovato linfa vitale e che ora rischia una contrazione profonda , visto che le disdette dei contratti e le sospensioni degli ordini iniziano a pesare. Il decreto legge blocca crediti sta determinando un effetto panico anche nel mercato dell’edilizia libera, quello dei piccoli interventi per la sostituzione di infissi, l’installazione di caldaie, pompe di calore e tende solari.