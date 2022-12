«Tante criticità, ma Bergamo ha reagito». L’intervista a Carlo Mazzoleni

Anche se non si nasconde i problemi, per il presidente della Camera di commercio di Bergamo Carlo Mazzoleni, quello che volge al termine è un anno «più in chiaro che in scuro. La ripresa dopo la pandemia è stata vigorosa, praticamente tutti i settori hanno recuperato, e in molti casi superato i livelli del 2019. I problemi maggiori sono derivati proprio dall’intensità della ripresa che ha creato strozzature nell’offerta e l’aumento dei prezzi, a partire da quelli dell’energia». Il piglio resta quello combattivo, che invita le imprese orobiche a uscire dalla trincea e combattere, senza starsene ripiegate su se stesse ad attendere gli eventi.