Tendaflex cresce aprendo a Cantù e festeggia gli 80 anni del fondatore

La realtà di Lallio.«L’azienda è il sesto figlio di mio padre e anche se ufficialmente non ne è più alla guida, non passa giorno che non venga a trovarci». A parlare è Antonio Gritti responsabile, con le sorelle Daniela e Barbara, di Tendaflex e Zingonia scale, i due marchi che il padre Alessandro ha riunito in 40 anni di lavoro.