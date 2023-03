Tino Sana prende il largo con la nautica: «Anno di crescita»

Il primo anno del Covid che ha lasciato segno, non solo sui conti. Un 2021 di passaggio con il riavvio dei principali business. Poi la ripresa nel 2022 che ha permesso di riportare i numeri del bilancio ai livelli pre pandemia e per quest’anno, previsioni di crescita trainati dal boom della nautica da sempre core business della «Tino Sana» di Almenno San Salvatore. Lo scorso anno il giro d’affari della «sartoria» delle grandi navi da crociera e degli yacht ha sfiorato i 50 milioni. Il 60% generato dal contract navale, il resto parimenti suddiviso tra gli allestimenti delle barche per i big della nautica da diporto e il lavoro per gli hotel e i negozi per i marchi del lusso e dell’orologeria..