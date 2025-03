Torna Creattiva ed è subito boom di presenze per la fiera di arti manuali - Video

È in pieno svolgimento in Fiera Bergamo la prima delle quattro giornate dell’edizione primaverile 2025 di Creattiva, il Salone internazionale delle arti manuali by Promoberg di scena fino a domenica 9 marzo. Viste le premesse - 233 imprese (una ventina quelle straniere), provenienti da ben 18 regioni italiane e 10 stati esteri, e il buon afflusso della giornata di giovedì 6 marzo – facile prevedere l’ennesimo successo per la manifestazione di riferimento per il settore. Le prime persone sono arrivate in via Lunga in netto anticipo rispetto all’orario di apertura, e l’afflusso è continuato senza sosta, per immergersi in una infinità di prodotti in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti.