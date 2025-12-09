Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024

Lo spettro dell’inflazione e l’ ombra della recessione offuscheranno solo in parte questo Natale. La tredicesima in provincia di Bergamo , includendo anche la maggiore capacità di spesa dei lavoratori autonomi (partite Iva), raggiungerà secondo le stime di Confcommercio Bergamo i 910 milioni di euro, con una crescita nominale del +3,2% , trainata dall’aumento dell’occupazione e dei salari. La media per lavoratori dipendenti pubblici e privati e pensionati (circa 700.000 bergamaschi) si attesta attorno ai 1.300 euro a percipiente , mentre rispetto alla popolazione complessiva il valore medio è di circa 820 euro.

A livello nazionale, la tredicesima netta per dipendenti e pensionati raggiungerà i 57,4 miliardi di euro, con un incremento del +4,3% rispetto al 2023. Dopo aver sottratto 9,4 miliardi per rate e pagamenti programmati, l’effetto tredicesima netta si attesterà a 48 miliardi di euro (+5,2%). I consumi medi per famiglia ammonteranno a 1.964 euro (+2,8%) , un dato superiore del 12,3% rispetto al 2008, anche se l’inflazione accumulata in questi anni ha eroso parte del potere d’acquisto reale. La propensione a fare regali salirà dal 79,9% all’81,5% (+2,0%), il valore più alto dal 2020, sebbene rimanga inferiore ai livelli registrati tra il 2009 e il 2019. La spesa aggregata per i regali di Natale raggiungerà i 10,1 miliardi di euro (+2,0%), pari a circa un quinto del maggior reddito disponibile. La percentuale di chi prevede un Natale più sobrio scenderà dal 77,1% al 72,7% (-5,7%) , mentre la spesa media pro capite sarà di 211 euro (+1,9% rispetto ai 207 euro del 2023).

La spesa media di 228 euro

anni erano cresciuti solo per effetto inflazione e non per volumi. Il numero di bergamaschi che faranno regali aumenterà ulteriormente rispetto al triennio post-pandemico, e la spesa prevista sarà maggiore dello scorso anno grazie alla crescita occupazionale e all’aumento degli stipendi. In termini reali, dovremmo finalmente tornare a crescere dopo gli anni dell’inflazione galoppante». Se la fiducia è in recupero, sarà comunque un Natale di differenze sociali più marcate, tra chi potrà spendere molto e chi poco o nulla, stretto tra rincari e spese obbligate. Più del 16% dei bergamaschi dovrà rinunciare del tutto agli acquisti per le feste. «Non dobbiamo però dimenticare che, se il dato è positivo rispetto al 2020, resta profondamente più basso sia per numero di acquirenti rispetto ai livelli pre-2019, sia per spesa media rispetto ai livelli pre-2009. La situazione di difficoltà tocca un numero sempre più alto di nuclei familiari bergamaschi. Questo determinerà una maggiore differenza tra chi potrà fare acquisti e chi dovrà rinunciarvi, anche del tutto. Un fenomeno che preoccupa molto il commercio che ha sempre lavorato su tutti i segmenti sociali».