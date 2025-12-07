Burger button
Economia / Bergamo Città
Domenica 07 Dicembre 2025

Natale: tredicesime più ricche, 50 miliardi ai consumi. Oltre 10 miliardi per i regali, ma il costo dei panettoni vola

L’ANALISI. Natale più ricco, quest’anno, con una spesa per regali ma non solo, stimata da Confcommercio in 50 miliardi di euro: «Inflazione sotto controllo, occupazione ai massimi e un maggior reddito disponibile» mettono ottimismo.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

Pesano i rincari per cibo e turismo lamenta il Codacons mentre Federconsumatori giudica inaccettabile l’esplosione dei costi per i trasporti, che gravano in particolare sui pendolari che tornano a casa per le feste. Vola il prezzo di panettoni e pandoro.

Il monte tredicesime, che quest’anno sono più ricche e saranno destinate ai consumi di dicembre, spiega l’ufficio studi della confederazione dei commercianti, è calcolato con precisione a 49,9 miliardi, con un incremento di 2,4 miliardi rispetto all’anno passato. Questo si traduce in una spesa media a famiglia pari a 1.964 euro, con un aumento di 53 euro rispetto al 2024 (+2,8%). Se si allarga la visuale, l’aumento appare ancora più consistente: è del 6,9% rispetto ai 1.838 euro del 2019 e del 12,3% in più rispetto ai 1.749 euro del 2008. Di «cauto ottimismo» parla il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli che chiede di consolidare i segnali detassando gli aumenti dei contratti maggiormente rappresentativi come quelli del terziario e del turismo.

Si pensa ai regali di Natale

Quest’anno, l’importo - che è al netto dei 9,4 miliardi che bisognerà impegnare in tasse varie - andrà solo in parte per i regali di Natale. Per giocattoli, profumi, cartoleria - sul podio della top ten delle scelte degli italiani da mettere sotto l’albero, secondo l’Unione nazionale consumatori - si attesterà intorno a 10,1 miliardi, che è il dato più alto dal 2020. Lo studio calcola l’importo impegnato nelle strenne, pari a 210 euro procapite è decisamente di più se si torna indietro nel tempo: 192 euro nel 2023, 170 euro nel 2022. Bisogna risalire al 2012 per trovare un importo maggiore.

Si pensa di più a sè

Gli italiani, secondo l’ufficio studi della confederazione, oltre alle strenne, penseranno un po’ di più a sé stessi regalandosì un nuovo elettrodomestico, andando più spesso al ristorante, al cinema, a teatro o visitando un museo e dedicandosi di più al benessere personale.

Per un pandoro o un panettone industriale si spende in media il 42% in più rispetto al 2021, ma se si scelgono prodotti a base di cioccolato i rincari raggiungono addirittura quota +89%

Aiuta il Black Friday

La spesa relativa ai regali da destinare ad amici e parenti per Natale si mantiene sostanzialmente stabile, osserva il Codacons, spiegando che ad influire su tale dato è il Black Friday, con ben un acquisto su due effettuato durante il periodo di sconti che ha rappresentato un regalo anticipato, consolidando il trend degli ultimi anni.

Volano i prezzi di pandoro e panettone

Volano i prezzi dei dolci natalizi: per un pandoro o un panettone industriale si spende in media il 42% in più rispetto al 2021, ma se si scelgono prodotti a base di cioccolato i rincari raggiungono addirittura quota +89%. A dirlo è uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha passato in rassegna i prodotti simbolo delle feste natalizie mettendo a confronto i listini del 2021 con quelli odierni.
Quanto, infine, agli aumenti del prezzo dei biglietti nei trasporti, Federconsumatori ha annunciato che segnalerà «(ancora una volta) all’Agcm, a Mr.Prezzi e Art questi comportamenti chiedendo le opportune verifiche e le sanzioni del caso contro fenomeni speculativi che pesano in maniera intollerabile sulle tasche degli italiani, specialmente in questa fase».

