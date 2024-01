Treviglio, Esselunga in costruzione e a febbraio c’è il «job day»

In attesa dell’apertura del supermercato Esselunga di Treviglio, ancora in fase di costruzione nell’area dell’ex hotel «La lepre», la catena brianzola annuncia l’organizzazione di un «job day» per il 7 e 8 febbraio, rivolto alla ricerca e formazione di personale. Con questa iniziativa l’obiettivo è di reclutare «allievi responsabili» che saranno poi inseriti nel percorso interno di formazione, con lezioni in aula e quindi l’affiancamento sul campo, in un punto di vendita già operativo. Nell’organizzazione aziendale il personale selezionato si occuperà di supporto alla clientela, della gestione logistica del supermercato, con lo stoccaggio e l’esposizione dei prodotti. Altra mansione, quella di svolgere compiti legati all’organizzazione e gestione del personale di reparto.

Il «job day» si terrà in presenza e quasi sicuramente si svolgerà nel padiglione di TreviglioFiera: chi fosse interessato all’iniziativa, potrà presentare domanda d’iscrizione tra il 15 e il 28 gennaio. Il supermercato in costruzione sarà una media struttura di vendita di circa 2.500 metri quadrati complessivi, 1.800 dei quali destinati al settore alimentare e 700 al settore non alimentare. Esselunga è una delle ultime bandiere della grande distribuzione organizzata ancora assente da Treviglio e da tutta la Bassa Bergamasca: il punto vendita più vicino si trova infatti a Stezzano, all’interno del centro commerciale «Le due torri». La posizione dell’area è molto strategica: si trova davanti all’ospedale, lungo l’ex statale 11, a metà strada tra Treviglio e Caravaggio, su un’area già completamente urbanizzata.

Riqualificazione urbanistica

La zona aspettava da diversi anni un intervento di riqualificazione urbanistica che sembrava non dovesse mai partire: l’ex hotel e ristorante «La lepre», aperto nel 1956, era rimasto attivo fino al 2012, quando iniziò il suo decadimento, che aveva anche favorito l’insediamento abusivo di senzatetto. Solo nel marzo dello scorso anno, dopo il passaggio di proprietà dell’area, sono stati completati i lavori di demolizione della storica struttura alberghiera e iniziati quelli di cantierizzazione del comparto.