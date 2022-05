Trimestre «tonico» per Brembo: +27%. «Ora incognite materie prime ed energia»

Brembo continua a correre e archivia un primo trimestre «tonico» con fatturato e margini in crescita. «Trend che prosegue anche in questi mesi - conferma il presidente di Brembo , Matteo Tiraboschi - Abbiamo gli stabilimenti che lavorano a pieno ritmo ad eccezione di qualche rallentamento in Cina a causa del lockdown ».