Turismo, conto alla rovescia per il «Cin». L’85% delle strutture è già in regola

La scadenza è ormai dietro l’angolo. Quasi tutti si sono messi in regola: ma, appunto, non proprio tutti. Entro il 1° gennaio, tutte le strutture turistico-ricettive (alberghi, ma anche B&B e case vacanze) dovranno dotarsi del «Cin», il «codice identificativo nazionale»: un codice rilasciato dal ministero del Turismo con l’obiettivo di «garantire la trasparenza del mercato, la tutela della concorrenza e la sicurezza del territorio, contrastando le forme di ospitalità irregolare»; andrà esposto all’esterno di ogni struttura (hotel) o di ogni edificio che accoglie attività di questo tipo (in sostanza, andrà affisso anche al di fuori di un palazzo che ospita un appartamento adibito a casa vacanze). Dal 2 gennaio scatteranno formalmente i controlli e le sanzioni.

La procedura

La procedura, aperta ormai da diversi mesi, è tutta online. E a pochi giorni dalla scadenza, secondo il «contatore» reso disponibile dallo stesso ministero e aggiornato a ieri mattina, in Bergamasca sono stati rilasciati 3.176 Cin a fronte delle 3.724 presenti nella banca dati del ministero del Turismo; in sostanza, l’85,28% delle attività ricettive della provincia di Bergamo si è messa in regola. È una delle «coperture» più alte del Paese: la media nazionale, sempre a ieri, si attestava al 76,47%; tra le singole province, Bergamo è al 10° posto in Italia (sul podio ci sono Matera al 93,39%, Enna al 92,43% e Bolzano al 92,10%) e al 2° in Lombardia (fa meglio solo Cremona con l’87,06%, la media regionale è del 79,27%). Al netto di ciò, restano comunque 548 strutture bergamasche senza codice: sono registrate sì nella banca dati di settore del ministero, ma non hanno ancora richiesto (o ottenuto) il Cin.

«La procedura per il Cin non ha avuto grandi intoppi – spiega Paolo Prestini, presidente di Aigo Confesercenti Bergamo, l’Associazione dei gestori dell’ospitalità e ricettività diffusa –. È stata un po’ macchinosa nelle prime settimane, dopodiché il sistema è stato migliorato ed è diventato più fluido e semplice: in mezz’ora-un’ora, la procedura veniva completata. Certo occorre essere precisi e disporre di tutta la documentazione, da quella legale a quella catastale, ma non è particolarmente complesso» La Lombardia già negli anni scorsi aveva lanciato una sorta di «prototipo» del Cin: era il «Cir», il «codice identificativo di riferimento», un analogo codice regionale dedicato a tutte le strutture ricettive. «La procedura per il Cin non ha avuto grandi intoppi – spiega Paolo Prestini, presidente di Aigo Confesercenti Bergamo, l’Associazione dei gestori dell’ospitalità e ricettività diffusa –. È stata un po’ macchinosa nelle prime settimane, dopodiché il sistema è stato migliorato ed è diventato più fluido e semplice: in mezz’ora-un’ora, la procedura veniva completata. Certo occorre essere precisi e disporre di tutta la documentazione, da quella legale a quella catastale, ma non è particolarmente complesso». L’obbligo del Cin sarebbe dovuto scattare da settembre 2024, poi la scadenza è stata spostata, sino al termine ultime del 1° gennaio. «Come associazione – spiega Alessandro Capozzi, presidente di Federalberghi Bergamo – c’è stato un lavoro di sensibilizzazione sulle strutture, per ricordare questa scadenza e accompagnare gli operatori nella procedura. Nella prima fase ci sono state delle difficoltà, ora chi si è attardato rischia di essere in difficoltà». La documentazione richiesta dal Cin riguarda infatti degli atti e delle informazioni su aspetti di competenza di più uffici (dagli aspetti imprenditoriali a quelli catastali). Il principio di questa novità «è condivisibile – riflette Capozzi –: da anni siamo impegnati nel contrastare l’abusivismo, ci auguriamo che questa ulteriore misura vada nella direzione giusta».

Le nuove norme