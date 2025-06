Tute blu, il 20 giugno altro sciopero di otto ore

Fim, Fiom e Uilm, infatti, per venerdì 20 giugno hanno indetto otto ore di sciopero con manifestazioni a livello regionale in tutta Italia. Con la trattativa per il rinnovo del contratto con Federmeccanica e Assistal ferma e il contratto scaduto da quasi un anno, le tre sigle sindacali scelgono - di nuovo - la via dell’astensione dal lavoro. Lo sciopero del 20 giugno è esteso anche alle piccole e medie aziende associate a Unionmeccanica-Confapi.