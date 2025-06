Un miliardo di euro alle imprese lombarde: accordo tra Confcommercio Bergamo e Intesa Sanpaolo

Un miliardo di euro di nuovo credito e un importante pacchetto di agevolazioni per sostenere la competitività delle imprese del commercio e favorire l’avvio di nuove attività. È quanto prevede l’accordo siglato tra Confcommercio-Imprese per l’Italia Bergamo e la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo – Direzione Regionale Lombardia Nord, firmato dal presidente dell’ente camerale Giovanni Zambonell i e da Daniele Pastore, direttore regionale della banca.

Commissioni su micropagamenti Pos

Tra le misure più concrete, spicca l’azzeramento delle commissioni sui micropagamenti Pos (sotto i 10 euro) per tutto il 2025, una scelta strategica per favorire la diffusione dei pagamenti digitali e dare respiro soprattutto ai piccoli esercenti. Già attiva dal 2022, la misura viene ora confermata per l’intero prossimo anno in risposta alle richieste delle categorie più colpite dall’aumento dei costi operativi.