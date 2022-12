Un regalo per i dipendenti del Caseificio Arrigoni: 200 euro in buoni benzina

«Il 2022 si sta chiudendo con grandi soddisfazioni in termini di prestigio dei prodotti e dei risultati: a quota 79 i riconoscimenti totali nel palmares dell’Azienda, conquistati dai suoi formaggi in Italia e all’estero - commentano dall’azienda -. Nonostante la crisi economica mondiale, manteniamo i dati in linea con lo scorso anno e, considerato il difficile periodo storico, è da ritenersi un risultato eccellente».