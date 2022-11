Una busta paga più pesante per lo sgravio dei contributi

Busta paga più pesante quest’anno grazie all’esonero riconosciuto (esclusivamente) sulla quota dei contributi previdenziali Inps per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (Ivs). La legge di Bilancio 2022, chiarendo che si tratta di un provvedimento «in via eccezionale» e che «resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche», in un primo momento aveva fissato l’esonero allo 0,8%, per poi innalzarlo recentemente di 1,2% punti percentuali, portandolo al 2% per i periodi di paga dal primo luglio al 31 dicembre 2022. La misura (valida per le buste paga dal primo gennaio al 31 dicembre 2022) riguarda tutti i lavoratori dipendenti nel pubblico e nel privato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) anche occupati part-time, con una retribuzione imponibile (complessiva e parametrata su base mensile) non superiore a 2.692 euro, maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo della tredicesima.