Unione tra Fsi, Bcc Iccrea e Banco Bpm: nasce il maxi polo dei pagamenti digitali

Banco Bpm distribuirà il catalogo d’offerta di tutte le attività legate all’emissione e collocamento delle carte di pagamento (issuing) e all’accettazione dei pagamenti presso gli esercenti (acquiring) della joint venture mantenendo integralmente il controllo della politica commerciale e del pricing (prezzo) con i propri clienti. Previsto un lock-up di Banco Bpm fino al 2026 e meccanismi di exit usuali per questo tipo di operazioni. Il closing è soggetto, come di prassi, all’approvazione delle autorità competenti. Al momento del closing, l’operazione avrà un impatto positivo sul Cet1 ratio fully loaded (il massimo indice di solidità di una banca, ndr) di Banco Bpm stimabile in circa 32 punti base, incluso l’effetto dell’assunzione della partecipazione. Considerando anche le eventuali integrazioni future di prezzo, l’effetto sul Cet1 ratio fully loaded si potrà alzare fino a circa 50 punti

Banco Bpm è il terzo gruppo bancario italiano per attivi, quotato alla Borsa di Milano con una capitalizzazione di mercato di circa 6,7 miliardi di euro. Il suo business della monetica consiste ad oggi in oltre 140.000 Pos, oltre 4 milioni di carte e un transato complessivo di oltre 30 miliardi di euro (oltre 50 considerando anche i prelievi Atm). Secondo quanto previsto nell’accordo, la Banca potrà preservare gli attuali margini commissionali generati dalla monetica (oltre 140 milioni di ricavi netti nel 2022, con un incremento del 13% rispetto al 2021), beneficiando pienamente della crescita degli stessi, in un settore ad alto potenziale di sviluppo, oltre che dell’apporto degli utili attesi dalla joint venture nonché dei potenziali incrementi di valore della propria partecipazione.

Per il Gruppo Bcc Iccrea, il quarto gruppo bancario italiano per attivo, il secondo per numero di sportelli in Italia distribuiti in oltre 1.700 comuni l’operazione rientra nella strategia avviata lo scorso anno sul comparto monetica con Fsi, generando ulteriori sinergie per le Bcc e i loro clienti/soci. L’obiettivo è di far crescere ulteriormente il business dei pagamenti digitali anche nel sistema del credito cooperativo, che oggi conta circa 230.000 Pos, oltre 4 milioni di carte per un transato complessivo di circa 60 miliardi di euro. Il Gruppo ha con un attivo di 171, 5 miliardi di euro al 31 marzo 2023, conta oggi oltre 5 milioni di clienti e circa 850 mila soci.