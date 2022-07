Verdure in busta, costi di produzione alle stelle: «Lavoriamo in perdita»

Il settore della quarta gamma lamenta una perdita di fatturato del 30% in 20 anni e lancia l’allarme sull’aumento vertiginoso dei costi, che mette a rischio la sopravvivenza delle aziende agricole. In Bergamasca la produzione primaria di insalate vale 70 milioni euro all’anno e la coltivazione si estende su mille ettari di serre, con il 70% della produzione che finisce in busta.