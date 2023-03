Vertenze, il terziario in testa. Solo il 38% avviate da donne - Il report della Cisl

In 12 mesi l’Ufficio Vertenze della Cisl ha assistito 1.399 tra lavoratori e lavoratrici, tra vertenze e procedure fallimentari, recuperando ben 6.345.000 euro, riconsegnandone in media 3.207 per vertenza ad ogni lavoratore. «La maggioranza delle attività seguite dal nostro ufficio è come sempre relativa a recuperare retribuzioni mancate. Sono state 922 le pratiche aperte per vertenze individuali, mentre 364 quelle avviate su procedure concorsuali», racconta il responsabile dell’ufficio, Alberto Citerio.