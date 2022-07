Via alle rateizzazioni semplificate fino a 120mila euro. Online i moduli per fare domanda

Le novità Soglia più alta per i debiti da pagare al fisco in maniera «semplificata» e margini più ampi per evitare la decadenza in caso di non pagamento. Possibilità di compensare i crediti verso la Pubblica Amministrazione con i debiti a ruolo. Al via le novità per la riscossione introdotte dalla legge di conversione del Decreto Aiuti.