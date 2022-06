Voucher per la Dote scuola: fino a 500 euro per fare acquisti

Voucher da 200 a 500 euro per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche (pc, tablet, ect) e strumenti per la didattica (compassi, pennelli ect), per sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo scolastico, sia nei percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale. È quanto prevede il bando Dote scuola 2022/23 in tema di materiale didattico ad uso degli studenti fino ai 21 anni d’età (non compiuti) residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (di istruzione o di istruzione e formazione professionale) presso scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, ed istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o in Regioni confinanti se rientra quotidianamente presso residenza, con un Indicatore Isee non superiore a 15.748,78 euro.