Germania e Putin, relazioni pericolose

Quanto meno di quello sviluppato. Le armi tuonavano ancora sul pianeta, ma negli allora 28 Paesi dell’Unione europea solo al telegiornale. Putin ha distrutto una condizione di prolungato benessere. Quella nella quale vi era sempre una soluzione. Angela Merkel per 16 anni ne è stata il simbolo. È finita nel 2015 sulla copertina di Time come donna dell’anno per il suo capolavoro: l’apertura dei confini al milione di profughi siriani. In un colpo solo ha trasformato la Germania brutta e cattiva che alberga nel retropensiero di ogni occidentale in un esempio di tolleranza e rispetto dei diritti dell’uomo. Una condizione che sostituiva le armi con l’economia. Berlino aveva capito che la competizione è sui mercati e la guerra quindi obsoleta e inutile.

È così che Putin diventa funzionale a Berlino. Dispone di gas e petrolio e ha bisogno di valuta pregiata. Una combinazione vincente dalla quale entrambi i partner hanno economicamente da guadagnare. L’ex cancelliere Schröder sancisce il matrimonio e diventa il plenipotenziario degli interessi russi in Europa. Nord Stream 1 nasce sotto il suo governo. Il Nord Stream 2 lo vuole l’industria tedesca e solo le bombe sull’Ucraina hanno potuto fermarlo all’ultimo miglio. Il rubinetto è in mano a Gazprom ma per la distribuzione in Europa è a Berlino. Una posizione di forza che non a caso a Washington non piace. La maestria di Angela Merkel è di non nominare mai gli interessi specifici di potenza della Germania. Va in Cina 12 volte in 16 anni e parla di Europa. Poi si scopre che Volkswagen dipende dal mercato cinese per il 4 % della sua produzione. E per gli altri marchi automobilistici si va su quella scia.