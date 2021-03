Un bosco che ha bisogno di cure Serve un vaccino contro la sfiducia

di Alberto Ceresoli Un bosco cresce in silenzio, ma ha bisogno di cure per farlo bene e diventare perenne, soprattutto se i germogli che gli hanno dato vita sono la vita stessa di uomini e donne, sradicati dalla loro terra per colpa di un virus cieco e violento che non ha avuto rispetto di niente e di nessuno. Il primo «nutrimento» al Bosco della Memoria che Bergamo ha voluto dedicare alle vittime del Covid lo darà questa mattina il presidente del Consiglio Mario Draghi, alla sua prima uscita ufficiale fuori dalla Capitale.

Il senso e il valore simbolico del gesto sono inequivocabili, e testimoniano l’affetto, la cura e l’attenzione che l’Italia intera, ma non solo, continua a riservare alla martoriata terra di Bergamo, ancora oggi simbolo indiscusso della resilienza con cui tutti noi ci siamo opposti alla forza distruttrice del coronavirus. La presenza del capo del governo all’inaugurazione del memoriale è dunque il miglior primo passo possibile sul sentiero della ripartenza che ormai sentiamo vicina, nonostante la situazione sia ancora particolarmente delicata.

La curva dei contagi sembra destinata a crescere ancora per un paio di settimane, dopo di che, finito un breve periodo di assestamento e complici gli effetti del lockdown e l’arrivo della primavera, dovrebbe iniziare la tanto attesa «discesa», quella che - negli auspici di tutti - ci accompagnerà fuori dal tunnel entro la fine dell’estate, spinti dalla «forza» determinante dei vaccini. Ed è proprio questo il tema vero su cui ci giochiamo il nostro futuro, il nostro riscatto. Qui non è ammesso sbagliare, non più. Lo si è fatto nei mesi passati, ma in condizioni totalmente diverse, dove il buon senso di pochi – nonostante il populismo di molti – ha comunque consentito di gestire, o di provare a gestire, una situazione che definire complessa è riduttivo: impossibile non sbagliare, a volte anche in modo clamoroso, ma il contesto e il dinamismo delle cose e degli avvenimenti erano tali che trovare la strada giusta al primo colpo era davvero un’impresa degna dei Titani.