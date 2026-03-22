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Cronaca / Hinterland Domenica 22 Marzo 2026

A Lallio addio a Luigi Berneri, il «signore» dei formaggi

IL LUTTO. Ereditò l’attività, nata nel 1910, dal papà. I suoi prodotti sono esportati in tutto il mondo. L’addio in Sant’Alessandro in Colonna a Bergamo.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

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A Lallio addio a Luigi Berneri, il «signore» dei formaggi
Luigi Berneri aveva 90 anni

Il mondo lattiero caseario è in lutto per la scomparsa dell’imprenditore Luigi Berneri, molto conosciuto per l’impegno nel comparto grazie alla gestione dell’azienda di famiglia. L’attività, che aveva sede in via Palazzolo prima del trasferimento nell’attuale sito di Lallio, è nata nel 1910 ed è stata rilanciata nel Dopoguerra dal padre Franco, che ha poi passato il testimone ai figli Luigi e Giorgio.

Il commercio di alimentari si è nel tempo specializzato nei formaggi e in particolare nella stagionatura delle Dop Grana Padano e Parmigiano Reggiano, che oggi vengono esportate in tutto il mondo. Luigi Berneri, scomparso all’età di 90 anni, è rimasto in azienda fino al 2019, quando ha lasciato la gestione al fratello per motivi di salute.

«Sin da piccoli siamo stati molto uniti – commenta commosso Giorgio Berneri –. Un rapporto che è proseguito anche nello sviluppo della nostra impresa, a cui abbiamo dedicato la nostra vita. Siamo entrambi tifosissimi dell’Atalanta: come nostro padre, anche mio fratello in passato ha vestito fino a 19 anni la maglia nerazzurra, oltre a ricoprire ruoli dirigenziali nel club. Ci mancherà tantissimo».

Per decenni Berneri si è recato nei caseifici, sia in pianura sia in montagna, per acquistare i prodotti migliori. Nel contempo è via via cresciuta la sede di Lallio, che oggi gestisce migliaia di forme grazie alla tecnologia introdotta negli ultimi anni.

«Un maestro di vita»

Andrea Mercorio, responsabile commerciale dell’azienda Berneri Spa, ricorda: «Luigi per me è stato un maestro di vita: mi ha accolto nel 2014 insegnandomi il mestiere, che sapeva svolgere al meglio con eleganza e signorilità, come un vero galantuomo. Ha sempre dato priorità ai rapporti umani, amava il suo lavoro ed era veramente devoto alla famiglia. Per me è stato come un padre. Una volta concluse le trattative commerciali, ci fermavano nei vari luoghi del gusto, a caccia di chicche gastronomiche, trattorie o sagre». Luigi Berneri, i cui funerali sono stati celebrati sabato pomeriggio nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna, lascia la moglie Luciana insieme alle figlie Laura, Francesca e Claudia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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