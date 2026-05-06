Abusi sessuali e stalking, arrestato il campione paralimpico bergamasco Matteo Bonacina

Stalking e violenza sessuale: sono i reati per i quali è da martedì agli arresti domiciliari l’arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina, nell’ambito di un’ indagine condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale.

Notizia anticipata da Repubblica secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno cinque atlete e un’allenatrice tra il tra il 2019 e il 2024.