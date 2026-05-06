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Cronaca / Hinterland Mercoledì 06 Maggio 2026

Abusi sessuali e stalking, arrestato il campione paralimpico bergamasco Matteo Bonacina

IL CASO. L’uomo di 41 anni è originario di Valbrembo e residente in provincia di Torino.

Abusi sessuali e stalking, arrestato il campione paralimpico bergamasco Matteo Bonacina
Matteo Bonacina impegnato in una gara di tiro con l’arco

Valbrembo

Stalking e violenza sessuale: sono i reati per i quali è da martedì agli arresti domiciliari l’arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina, nell’ambito di un’ indagine condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale.

Notizia anticipata da Repubblica secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno cinque atlete e un’allenatrice tra il tra il 2019 e il 2024.

Secondo il quotidiano romano Bonacina , campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca avrebbe tra l’altro preteso da un’atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle Paralimpiadi di Parigi del 2024 e durante gli stessi Giochi, avrebbe cercato di violentare un’altra azzurra nella stanza d’albergo dove alloggiava e inviato alle atlete immagini intime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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