Addio alla pioniera del calcio Giovanna Assunta Gualdi

Chi era Giovanna Assunta Gualdi

Giocava come mezz’ala destra: qui alza, vittoriosa, la Coppa Italia

Giovanna Assunta fu anche capitano della nazionale femminile e a metà degli anni Settanta passò alla Italinox di Gorgonzola, quindi al Milan, per poi concludere la sua carriera in campionati Csi fino al 2012 con il G.S. Marinelli Comenduno. Nelle diverse realtà in cui ha militato Giovanna aveva un solo obiettivo: fare gioco, non arrendersi mai. Il suo ruolo in campo: mezz’ala destra, dotata di un grande intuito di gioco e un tiro preciso. Un’amica ed ex compagna di squadra, Marilena Signori ricorda: «Con il suo numero 8 e la fascia di capitano ha giocato su quasi tutti i campi di Bergamo e mezza Italia. Era una donna leale, umile e generosa».