Addio a Romeo, la tigre siberiana del Parco «Le Cornelle»

Nato l’11 maggio del 2010 all’interno del Parco da mamma Saylon e papà Eru, Romeo era un esemplare di tigre siberiana che è stata allevata a mano dai keeper per compensare la mancanza di latte materno. Così Romeo è cresciuto in compagnia degli uomini verso i quali ha sempre dimostrato grande affetto e confidenza. Le cause della sua scomparsa sono da ricondurre a una malattia tumorale e all’età avanzata. Alcuni mesi fa, Romeo aveva insospettito i suoi keeper con comportamenti insoliti, subito la situazione è stata riferita ai veterinari che dopo accertamenti medici avevano diagnosticato un tumore alla milza. Nel giro di pochi giorni è stato organizzato un intervento salvavita presso l’Ospedale veterinario universitario di Milano. L’intervento era andato bene, regalando a Romeo alcuni mesi in ottime condizioni. Purtroppo però il tumore aveva già dato metastasi al momento dell’intervento e pochi giorni fa Romeo aveva dato ancora segni di malessere. Nonostante gli sforzi dei veterinari e dei keeper, questa volta la malattia era troppo diffusa e non esistevano più possibilità di intervento. Così Romeo si è addormentato provocando in tutto lo staff del Parco un grande dolore.