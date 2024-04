Aeroporto, altro record: nel 2023 il più puntuale d’Europa

Il 2023 è stato l’anno del record di passeggeri, ma Orio ha saputo mettere in bacheca anche un altro record: quello della puntualità. Lo scalo bergamasco è stato infatti indicato come il più puntuale d’Europa secondo le rilevazione di Hopper Inc., società canadese specializzata nel mercato aereo, dei noleggi e delle vacanze, sulla base dei dati raccolti da Official Aviation Guide.

Il report, diffuso nella giornata del 5 aprile, ha utilizzato come campione i dati riferiti ai voli di luglio 2023, uno dei mesi più intensi (per via delle partenze e degli arrivi dei vacanzieri), e su questo periodo di riferimento è stato calcolato un indice di puntualità. E Bergamo è risultato l’aeroporto più virtuoso nel vecchio continente: solo il 3% dei voli transitati dall’aeroporto «Il Caravaggio» di Orio al Serio è risultato in ritardo, mentre solo l’1% dei voli in partenza è stato riprogrammato; una quota di ritardi decisamente contenuta, se si considera che in Europa nella prima decade di luglio 2023 – secondo l’analisi di Hopper Inc. – alcuni dei principali aeroporti erano arrivati a raggiungere fino al 60-70% di ritardi. Orio al Serio va invece a piazzarsi al primo posto per puntualità, mettendosi alle spalle grandi scali come Dublino (seconda miglior puntualità) e Madrid (terzo posto). Anche nel luglio 2022 «Il Caravaggio» era stato indicato come aeroporto più puntuale d’Europa.