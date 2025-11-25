Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Martedì 25 Novembre 2025

Aeroporto di Orio, ecco il nuovo terminal partenze: 14 linee di controlli sicurezza hi-tec- Foto

L’INAUGURAZIONE. Un investimento da 55 milioni di euro per modernizzare lo scalo orobico.

Una delle 14 nuove linee di controlli di sicurezza dello scalo di Orio al Serio. L’inaugurazione del nuovo terminal partenze martedì 25 novembre 2025
Una delle 14 nuove linee di controlli di sicurezza dello scalo di Orio al Serio. L’inaugurazione del nuovo terminal partenze martedì 25 novembre 2025
(Foto di Bedolis)

Orio al Serio

Martedì 25 novembre Sacbo ha inaugurato il nuovo terminal partenze dell’aeroporto di Bergamo, completando i lavori di ampliamento iniziati il 15 marzo 2024. L’intervento, parte del piano di sviluppo avviato nel 2020, ha richiesto un investimento complessivo di 55 milioni di euro: 41 milioni destinati alle infrastrutture e 14 milioni all’acquisto di macchine radiogene di ultima generazione.

Taglio del nastro con le autorità

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, insieme alle autorità civili, militari e religiose, il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, e il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo. Oltre allla sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, il presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi, il Vescovo Francesco Beschi, oltre a molte altre autorità civili e militari.

Guarda qui le immagini dei nuovi spazi.

Il nuovo terminal partenze dell’aeroporto di Orio al Serio

Un investimento da 55 milioni di euro per modernizzare lo scalo orobico.

Bedolis

Più spazio e tecnologia per i passeggeri

Il nuovo terminal si sviluppa su 7.500 metri quadrati al primo piano, con 14 linee per i controlli di sicurezza dotate di tecnologie avanzate che permettono di mantenere nel bagaglio a mano liquidi fino a 2 litri per contenitore e dispositivi elettronici. La prima postazione è riservata a passeggeri a ridotta mobilità, famiglie con bambini e utenti fast-track. L’accesso ai controlli avviene attraverso 9 gate per la lettura delle carte d’imbarco.

Al piano terra, la sala check-in è stata ampliata a 4.300 metri quadrati con 30 nuove postazioni self check-in (totale 64) e il raddoppio degli spazi del sistema BHS per lo smistamento bagagli. L’area partenze extra-Schengen è stata ampliata di 840 metri quadrati con l’aggiunta di 2 nuovi gate.

Innovazioni tecnologiche e nuovi servizi commerciali

Tra le novità introdotte anche un sistema di rilevamento delle presenze basato sull’intelligenza artificiale, utile per monitorare in tempo reale i flussi dei passeggeri. Al piano superiore è stato inaugurato il nuovo duty-free, gestito da Avolta, che amplia l’offerta commerciale di prodotti duty-free, food & beverage e servizi per i viaggiatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Servizi finanziari
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Politica
governo
Giovanni Sanga
Pierluigi Di Palma
Carlo Borgomeo
Elena Carnevali
Pasquale Gandolfi
Francesco Beschi
Sacbo
Enac