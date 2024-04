Auto contro un albero a Curno, un ribaltamento ad Alzano: vigili del fuoco in azione

Il distaccamento di Dalmine si è diretto a Curno in via Enrico Fermi intorno alle 18: qui un uomo ha perso il controllo della sua autovettura finendo contro un albero, innescando cosi un principio d’incendio. Nessun ferito fortunatamente, l’uomo è riuscito ad uscire dalla macchina indenne. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza il mezzo.

Incidente ad Alzano

Da Bergamo un altro intervento di rilievo sempre intorno alle 18: le squadre sono intervenute ad Alzano Lombardo in via Caduti. Qui un uomo ha perso il controllo del suo mezzo ribaltandosi su di un lato: l’automobilista, di 63 anni, non ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito all’Humanitas Gavazzeni. anche qui i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.