Auto in fiamme a Treviolo, alta colonna di fumo - Foto e video

Una Ford Cougar alimentata a benzina ha preso fuoco e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Dalmine che ha lavorato per oltre un’ora.

La colonna di fumo nero

L’incendio si è verificato sulla Villa d’Almè Dalmine allo svincolo di Treviolo: solo per precauzione è stata chiamata anche un’ambulanza ma le due persone presenti, che erano già fuori dalla macchina, non hanno avuto bisogno di cure. Si tratta di un 27enne e 32enne. L’incidente non ha causato rallentamenti o comunque particolari disagi al traffico. Il rogo ha però causato un’alta colonna di fumo nero, avvisata a distanza nella zona.