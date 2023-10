Auto finisce fuori strada sulla Tangenziale Sud: tre giovani feriti

Tre ventenni a bordo di un’auto sono finiti fuori strada sulla Tangenziale sud in territorio di Zanica alle 7 di domenica 8 ottobre. Non ci sono altre auto coinvolte. I tre ragazzi di 20, 22 e 24 anni sono stati raggiunti dai soccorsi, arrivati con due ambulanze e un’auto medica. Due giovani sono stati trasportati in ospedale, uno alle Gavazzeni e l’altro al Papa Giovanni in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e l’auto veloce della centrale di Bergamo e la polizia locale.