Cronaca / Hinterland
Giovedì 09 Ottobre 2025

Autostrada A4, risolto l’incidente tra Grumello e Ponte Oglio

VIABILITÀ. Pomeriggio di code in direzione Brescia. Nessun ferito grave, una persona soccorsa in codice verde.

Redazione Web
Redazione Web
L’incidente in A4
L’incidente in A4

Incidente e lunghe code sull’autostrada A4, tra Grumello e Ponte Oglio in direzione Brescia, nel pomeriggio di giovedì 9 settembre. Coinvolto un furgone che, poco dopo le 15 si è ribaltato su un fianco: non si registrano feriti gravi, solo una persona soccorsa in codice verde.

Lunghe code in A4

I soccorsi e il recupero dei mezzi incidentati hanno richiesto una parziale chiusura del tratto autostradale. L’incidente è stato risolto intorno alle le 17, la situazione è gradualmente tornato alla normalità.

Brescia
Seriate
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
