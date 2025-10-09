Autostrada A4, risolto l’incidente tra Grumello e Ponte Oglio

Incidente e lunghe code sull’autostrada A4, tra Grumello e Ponte Oglio in direzione Brescia, nel pomeriggio di giovedì 9 settembre. Coinvolto un furgone che, poco dopo le 15 si è ribaltato su un fianco: non si registrano feriti gravi, solo una persona soccorsa in codice verde.

Lunghe code in A4

I soccorsi e il recupero dei mezzi incidentati hanno richiesto una parziale chiusura del tratto autostradale. L’incidente è stato risolto intorno alle le 17, la situazione è gradualmente tornato alla normalità.