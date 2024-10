Avaria ai radar di terra: voli in ritardo e dirottati nel Nord Italia e anche a Orio

Per lo scalo di Orio i disagi sarebbero riferiti a sette voli in arrivo, ma potrebbero essere di più, che sono stati dirottati su altri scali. Il volo Ryanair da Malaga delle 16.45 è stato dirottato a Marsiglia , il volo Wizzair da Tirana in arrivo alle 17.40 è dirottato su Bologna . Il volo da Castellion delle 17.28 anche lui dirottato su Marsiglia . Il volo da Budapest delle 17.32 dirottato su Venezia , uno da Amburgo delle 18.50 dirottato a Memmingen . Voli in arrivo cancellati: Hannover delle 19.50, Berlino delle 20.55 e Alicante che avrebbe dovuto atterrare alle 23.50.

Per quanto riguarda i voli in partenza cancellati quelli per Bruxelles delle 17 e di Malaga della 17.10. Cancellato anche il volo in partenza per Bucarest delle 17.45 e per Tirana delle 18.15. Altri voli sono in ritardo e alcuni non sono stati fatti nemmeno partire dalla base. Non partiranno il volo diretto ad Alicante delle 19 e per Hannover delle 20.30 e quello per Berlino delle 21.20, oltre Madrid delle 20, Bari delle 20.05 e Tirana delle 19.45. Cancellati anche Palma de Maiorca delle 21.37, Berlino delle 21.20, Olbia delle 21.55