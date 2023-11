Brusaporto, anziana in bici muore investita da un furgone

Tragico incidente stradale a Brusaporto nel pomeriggio di domenica 5 novembre. Una donna di 84 anni in sella a una bicicletta è morta dopo essere stata investita da un furgone. L’allarme è scattato verso le 15,30 all’incrocio tra viale Lombardia e via Cà. Sul posto per i soccorsi sono arrivate l’automedica, un’ambulanza della Croce Verde e per i rilievi la polizia stradale di Treviglio. Nell’impatto purtroppo l’anziana, che abitava a Bagnatica, è morta sul colpo. Illeso il conducente del furgone, un uomo di 49 anni. Cause e dinamica dell’incidente sono in corso d’accertamento da parte della Stradale.