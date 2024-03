Camion contro auto, 77enne si frattura una gamba a Seriate

Un pensionato di 77 anni residente a Seriate è rimasto ferito giovedì 21 marzo in un incidente in corso Europa all’altezza del civico 12, vicino all’istituto Majorana. Erano le 15.45 quando un furgone dell’azienda di mobili «Mondo Convenienza», che viaggiava dall’Iper in direzione del centro di Seriate, ha svoltato a sinistra ed è finito contro una Renault Captur che percorreva corso Europa nella direzione opposta.