Caos a Heathrow: cancellati 1.351 voli. Ripercussioni su altri scali: nessuna criticità a Orio

L’aeroporto di Londra Heathrow è chiuso a causa di un incendio scoppiato all’alba del 21 marzo e di un’interruzione di corrente. Lo fa sapere la società di gestione. L’ incendio, circoscritto, avrebbe interessato una sottostazione elettrica, provocando un’interruzione di corrente. «Heathrow sta subendo un’importante interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23.59 del 21 marzo», le 0.59 del 22 in Italia , ha affermato la Heathrow Airport Holdings

L’incendio «avrà chiaramente un impatto significativo sulle nostre operazioni e i nostri clienti e stiamo lavorando più in fretta possibile per aggiornarli sulle opzioni di viaggio per le prossime 24 ore e oltre», scrive in un comunicato British Airways.