Cassinone fino al 10 settembre senza telefoni e web: «Inaccettabile»

«Guasto complesso»

«L’iniziale proposito di risolvere il problema in 48 ore si è rivelato vano ed è stato via via impossibile avere informazioni precise né orizzonti temporali certi di ripristino», spiega Damiano Amaglio, consigliere comunale di Seriate al Centro-Forza Italia, che si fa portavoce della protesta degli abitanti della frazione. «È inaccettabile che Telecom Italia lasci aziende e famiglie senza servizio arrecando danni importanti; penso agli adempimenti formali, alle riscossioni, alle comunicazioni precluse per una settimana», aggiunge. A gestire la rete infrastrutturale per conto di Telecom in quella zona è in realtà la società FiberCop, che in merito al guasto spiega: «Con riferimento al disservizio che ha interessato alcune utenze in località Cassinone a Seriate, FiberCop, in qualità di gestore dell’infrastruttura di rete fissa, precisa di essere intervenuta con una propria squadra il giorno stesso in cui si è verificato il disservizio, rilevando il malfunzionamento di un apparato che ha richiesto la sostituzione di alcune componenti. La complessità del guasto e le tempistiche di approvvigionamento dei materiali hanno influenzato le attività necessarie per il ripristino dei servizi che è previsto entro la giornata di mercoledì 10 settembre».