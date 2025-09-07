Cronaca / Hinterland
Domenica 07 Settembre 2025
Cassinone fino al 10 settembre senza telefoni e web: «Inaccettabile»
IL BLACKOUT. La rete fissa e internet non vanno da martedì 2. Amaglio: «Danni importanti per le famiglie e le imprese».
Lorenzo Catania
Quasi una settimana senza rete telefonica fissa e connessione internet, con disagi ai cittadini e alle imprese. A Cassinone (Seriate) da martedì 2 settembre i residenti denunciano l’isolamento dalle comunicazioni a causa di problemi sulla rete Telecom.
«Guasto complesso»
«L’iniziale proposito di risolvere il problema in 48 ore si è rivelato vano ed è stato via via impossibile avere informazioni precise né orizzonti temporali certi di ripristino», spiega Damiano Amaglio, consigliere comunale di Seriate al Centro-Forza Italia, che si fa portavoce della protesta degli abitanti della frazione. «È inaccettabile che Telecom Italia lasci aziende e famiglie senza servizio arrecando danni importanti; penso agli adempimenti formali, alle riscossioni, alle comunicazioni precluse per una settimana», aggiunge. A gestire la rete infrastrutturale per conto di Telecom in quella zona è in realtà la società FiberCop, che in merito al guasto spiega: «Con riferimento al disservizio che ha interessato alcune utenze in località Cassinone a Seriate, FiberCop, in qualità di gestore dell’infrastruttura di rete fissa, precisa di essere intervenuta con una propria squadra il giorno stesso in cui si è verificato il disservizio, rilevando il malfunzionamento di un apparato che ha richiesto la sostituzione di alcune componenti. La complessità del guasto e le tempistiche di approvvigionamento dei materiali hanno influenzato le attività necessarie per il ripristino dei servizi che è previsto entro la giornata di mercoledì 10 settembre».
«Infrastrutture non all’altezza»
Una data dunque è stata fissata, anche se spostata più in là rispetto alle iniziali previsioni di risolvere la problematica già nella giornata di domani, al rientro della settimana lavorativa. «Stiamo digitalizzando tutto - spiega Amaglio - tutto viaggia sulla rete, ma le infrastrutture di questo Paese non sono all’altezza. Che basti un guasto elettrico, per grave che sia, a paralizzare un’area di territorio è indegno di un Paese civile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA