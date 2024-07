Cassinone, tir si ribalta: lo svincolo resta ancora chiuso. Lunghe code

È successo allo svincolo di Cassinone a Seriate. Le squadre della Provincia di Bergamo stanno bonificando ancora l’area: i danni dell’olio sul manto stradale sono ingenti e l’attività di pulizia e messa in sicurezza proseguirà per ore. Secondo la polizia locale di Seriate il tratto stradale sarà chiuso sicuramente per tutta la mattinata di mercoledì 3 luglio e con molte probabilità per tutta la giornata.

La chiusura

Pesanti le ripercussioni al traffico sull’asse interurbano e nei paesi vicini: l’asse è chiuso da Zanica direzione Bergamo, dallo svincolo per Albano fino all’immissione per Bergamo da via Cassinone, in tutto circa 500 metri, quando basta per mandare in tilt il traffico tra Seriate, Brusaporto e Zanica: si segnalano lunghe code, sulla Tangenziale sud, in entrambe le direzioni.

L’incidente

Un mezzo pesante che stava trasportando tre trasformatori contenenti dell’olio, si è ribaltato lateralmente nei pressi dell’ex discoteca «XX Secolo»: nell’impatto con il suolo il carico oleoso si è sversato sulla strada che è stata quindi chiusa per motivi di sicurezza. L’autista, 26enne, è rimasto lievemente ferito ed è stato accompagnato in codice giallo in ospedale, al Bolognini di Seriate.

Il camion, un mezzo pesante della Mercedes, si stava dirigendo verso Bergamo e stava percorrendo la bretella che collega lo svincolo all’asse interurbano. Per cause in corso di accertamento, il camionista del mezzo è uscito fuori strada mentre stava attraversando la curva a gomito. Sul posto dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Seriate per i rilievi e la polizia stradale per la gestione del traffico insieme alle pattuglie di carabinieri. Sul luogo dell’incidente c’erano anche le squadre i vigili del fuoco e i tecnici dell’agenzia regionale Arpa.

Traffico in tilt nella serata