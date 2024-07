Seriate, camion si ribalta sullo svincolo dell’Asse: chiusura notturna - Foto e video

Un camion si è ribaltato a Seriate nel primo pomeriggio di martedì 2 luglio. Ferite lievi per il conducente, ma l’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico. L’allarme è scattato verso le 14,30 quando il mezzo pesante si è rovesciato sullo svincolo nei pressi dell’ex discoteca «XX Secolo», importante snodo della viabilità tra l’Asse interurbano, la 498 che porta verso il Cassinone e la tangenziale Sud.

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante trasportava tre trasformatori e per cause in corso d’accertamento si è rovesciato mentre si stava dirigendo verso Bergamo e stava percorrendo la bretella che collega lo svincolo all’asse interurbano. L’autista, 26 anni, ha riportato ferite lievi ed è stato portato all’ospedale di Seriate in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso. Dai trasformatori è fuoriuscito un liquido oleoso, che si è riversato sulla sede stradale.

Seriate, camion ribaltato: traffico in tilt.

Sul posto un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale di Seriate per i rilievi, la polstrada di Bergamo per la viabilità, i tecnici della Provincia e l’Arpa. Un tratto dello svincolo è stato chiuso per consentire i soccorsi, il recupero del mezzo e la pulizia del manto stradale: in tutta la zona si sono formate lunghe code per tutto il pomeriggio.

Stop al traffico

Le operazioni proseguono. Resta chiusa per tutta la notte tra il 2 e il 3 luglio la 671 da Zanica verso Bergamo, per un tratto di 500 metri, dallo svincolo per Albano fino all’immissione per Bergamo dalla via Cassinone. La chiusura potrebbe proseguire anche mercoledì: verrà eseguito un nuovo sopralluogo mercoledì con la Provincia.