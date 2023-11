Colto da un infarto mentre va all’aereo: passeggero soccorso

Malumori per le code agli sbarchI

E nel pomeriggio all’aeroporto si sono registrate code allo sbarco, per la precisione nella zona dei controlli dei documenti gestita dalla polizia di frontiera, durante le quali più di un passeggero ha espresso il proprio malumore. «Mia moglie - racconta un uomo - è sbarcata da un volo da Cluj, Romania, alle 14,58 ed è riuscita a uscire dall’aeroporto soltanto alle 16,39. In pratica ci ha messo due ore di volo e più di un’ora e mezzo per fare le poche centinaia di metri che dividono la pista dall’uscita dello scalo. In più ho dovuto pagare tre ore di parcheggio, ma questo alla fine è un dettaglio secondario in questa vicenda. Non è la prima volta che capita. Possibile che in uno degli scali più importanti d’Italia i passeggeri debbano essere sottoposti a questi disagi?». Le code ai controlli in uscita si registrano solitamente quando più voli internazionali, magari perché qualcuno di essi è in ritardo, atterrano a poca distanza di tempo l’uno dall’altro. O perché le operazioni di controllo dei documenti richiedono approfondimenti. In estate i sindacati di polizia avevano lamentato la carenza di agenti nella nostra provincia, sottolineando che la situazione era particolarmente delicata all’aeroporto di Orio.