Comunità don Milani: serve un nuovo pulmino

È aperta ancora per alcuni giorni la raccolta fondi della Comunità don Milani per acquistare un nuovo pulmino. «Non è solo un mezzo di trasporto, ma uno strumento che permette ai ragazzi di vivere esperienze e costruire nuove opportunità – sottolinea don Dario Acquaroli, direttore della Comunità –. Ogni contributo, anche piccolo, è un passo importante verso il futuro dei nostri ragazzi perché permette loro non solo di spostarsi, ma di sentirsi parte di un cammino condiviso fatto di dignità, speranza e relazioni autentiche».

La raccolta fondi: ogni aiuto è importante

Infatti accompagnare i ragazzi della Comunità a scuola, alle attività educative, agli appuntamenti e ai momenti di svago è l’obiettivo della campagna di raccolta fondi «Rotte condivise: un pulmino per la comunità don Milani di Sorisole», promossa dalla Fondazione don Fausto Resmini sulla piattaforma Ideaginger.it . La raccolta punta a raggiungere 10mila euro, per acquistare un pulmino a 9 posti, usato, del valore di circa 20mila euro. L’altra metà della spesa sarà coperta da un contributo diretto della Fondazione. Ogni donazione dà diritto a una piccola ricompensa simbolica, pensata come segno di gratitudine e realizzata direttamente dai ragazzi della comunità. A seconda dell’importo donato, si può ricevere una cartolina digitale con i loro disegni, il libro dedicato a don Fausto, una marmellata o un portachiavi prodotto nei laboratori, fino ad arrivare a veri e propri oggetti artigianali o a un cesto solidale con i prodotti preparati dai ragazzi.

L’impegno della Fondazione di don Fausto